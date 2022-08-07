Він для неї надто незрілий: Кім Кардашян розійшлася з Пітом Девідсоном

Їхній роман тривав дев'ять місяців, але закінчився розривом через "незрілість і юний вік" Піта Девідсона. Про це повідомляє CNN джерело, близьке до пари. "Цього тижня вони мирно розійшлися через відстань та графіки", - зазначило джерело.

Кім Кардашян та Піт Девідсон / Фото: Associated Press

Їхні стосунки будувалися практично на відстані, Піт зараз працює над проєктом в Австралії, а Кім живе в США. Цей фактор, а також те, що Девідсон дуже молодий (йому 28 років) призвели до того, що Кім його покинула.

"Піту 28, а Кім 41 - просто зараз вони в абсолютно різних місцях!, — каже інсайдер Page Six. За його словами Девідсон хоче, щоб Кім прилітала до нього до Австралії, він любить спонтанності, він дуже імпульсивний, "але вона мати чотирьох дітей і все не так просто". "Їй потрібно зараз зосередити свою увагу на дітях", – додає джерело.

З молодим коміком Кім почала зустрічатися у листопаді 2021 року, коли вона офіційно ще була одружена з Каньє Вестом, але разом з ним уже не жила. Чутки про їхній роман почали ходити після спільного скетчу на шоу Saturday Night Live, в якому вони поцілувалися. Далі стало відомо, що свій 28-й день народження Піт святкував вже в компанії Кардашянів. Також Піт зробив татуювання на руці з ім'ям Кім та її чотирьох дітей.

Піт Девідсон / Фото: Associated Press

На публіці як пара вони вперше з'явилися аж у квітні 2022 року — це була прем'єра нового реалітішоу сімейства Кардашян, тому багато хто підозрював, що цей роман з хлопцем, який молодший за неї на 13 років насправді просто піархід.

"Вони дуже люблять і поважають одне одного, але виявили, що через велику відстань і напружений графік їм дійсно важко підтримувати стосунки", - кажуть джерела про розлучення пари.

Кім Кардашян та Піт Девідсон / Фото: Associated Press

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