"Він мені писав": фіналістка "Холостяка-12" Саша Мудра розповіла про стосунки з Алексом Топольським

Фіналістка 12-го сезону шоу "Холостяк" – Олександра Мудра – відповіла на найпопулярніше запитання, яке дуже цікавить її фоловерів в Instagram – які у неї стосунки з головним героєм проєкту Алексом Топольським.

Дівчина зізналася, що чоловік намагався відновити спілкування з нею. Він їй писав після шоу, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і вони деякий час переписувалися.

"Він мені писав. Ми підтримували зв'язок, коли тільки-но почалася війна. Потім влітку ми списалися і перед постшоу", — сказала Мудра.

Вона наголосила, що Алекс у фіналі зробив неправильний вибір. Саша також додала, що він зробив їй дуже неприємно, коли її "облив брудом".

"Мені не хотілося б розпалювати скандал, ділитися листуваннями чи скриншотами — це не мій рівень. Але скажу, що в день фіналу людина полила мене брудом і залишила дуже неприємний осад.

Після того, як він мене провів, коли був фінал, осаду не було. Ну Алекс і Алекс, ну подобався мені хлопець, ну обрав не ту, помилився, всі помиляються. Я прийняла цей вибір, адекватно до нього поставилася. Але коли людина просто без причини мені записує голосове і поливає мене брудом – це неприємно", — розповіла Олександра.

Нагадаємо, переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька розповіла підписникам в Instagram справжню причину її розставання з Топольським.

Читайте також: