Він на неї не тисне: Нікола Пельтц розповіла, скільки дітей вони хочуть із Брукліном

Бруклін Бекхем давно наполягає, що хоче з Ніколою Пельтц велику родину. І вона його підтримує, але з вагітністю не поспішає.

У нещодавній розмові з журналом The Sunday Times Style Нікола розповіла, що Бруклін хоче завести дітей прямо зараз. У планах у нього вісім, а краще десять дітей. І щоб бути молодим батьком, як мріє хлопець, треба починати вже. Брукліну зараз 23 роки, а його дружині 27 років.

Таке прагнення хлопця не дивне, адже він сам виріс серед двох братів і сестри, а у Ніколи цілих шість братів і одна сестра. Тож дівчина підтримує прагнення чоловіка. На словах. А ось на ділі поки що ні, пише Daily Mail.

"Він хоче дітей учора. Думаю, через пару років. Ми безперечно хочемо велику родину. У нього троє братів і сестер, у мене семеро", - сказала Нікола в інтерв'ю. На запитання, чи матиме вісім дітей, Нікола відповіла: "Це багато, але... я не знаю". І додала: "Ми хочемо усиновити деяких дітей, завести власних. Це було б мрією", – заявила дівчина.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

Бруклін в інтерв'ю Entertainment Tonight сказав: "Я завжди хотів бути молодим батьком, і я хотів би мати сім'ю найближчим часом, але коли моя дружина буде готова. Я міг би мати близько 10, але це її тіло... це її рішення".

Очевидно, що поки Нікола Пельтц не готова до материнства, а її чоловік на неї не тисне, а просто чекає на її рішення.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

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