"Він не запам’ятає вибухів і сирен": Катя Осадча показала 8-місячного сина

Ведуча замилувала знімком найменшого сина.

Катя Осадча опублікувала в Instagram милу світлину зі своїм найменшим сином Данилом, якому сьогодні виповнилося 8 місяців. Вона ніжно тримає малюка на руках. Телезірка сказала, що, коли він виросте, вона йому обов'язково все розповість про війну та ціну свободи.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

"Данилові сьогодні 8 місяців і вже майже два з них іде війна. Він не запам’ятає вибухів і сирен, в його пам’яті не викарбуються збереженні батьки і сльози близьких. Але коли виросте, буде знати ці події в подробицях і знати, якою ціною українці вибороли його країну! Рости, сину! Перемога скоро", - написала ведуча.

Нагадаємо, Осадча показала в Instagram маленьку дівчинку, якій мама на спині на випадок своєї загибелі написала її ім'я та контакти.Ведуча також емоційно відреагувала на злочини російських ворогів, які нещадно вбивають українців, катують, ґвалтують і знищують все на своєму шляху.

Читайте також: