Він не змінюється: Кіану Рівз потрапив під приціл папараці

Актор зараз активно відвідує різні програми, щоб піарити нову "Матрицю".

З того моменту, як світ побачив першу частину фільму "Матриця", минуло вже 22 роки, але мало того, що актор Кіану Рівз, попри свої 57 років, абсолютно не змінився, так ще й знявся в продовженні цього легендарного фільму. 21 грудня у прокат виходить нова частина "Матриця: Воскресіння", де ми знову побачимо Нео, Трініті та Морфеуса.

За лічені дні до виходу нової частини фільму головного актора Кіану Рівза помітили у Нью-Йорку. Актор йшов на шоу "Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером", щоб розповісти про продовження науково-фантастичного бойовика.

Кіану був одягнений у елегантний костюм та сорочку, але в руках ніс ще один, щоб переодягтися для ефіру. Також на вішалці у нього висіла біла сорочка.

Кіану Рівз / Getty Images

Наступного дня зірка знову потрапила під приціл фотографів, але тільки на дорогою вже на інше шоу Live with Kelly and Ryan.

Кіану Рівз / Getty Images

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