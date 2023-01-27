"Він ніби отримував від мене задоволення": Памела Андерсон розповіла про зустріч із Путіним

Колишня зірка журналу Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон дала відверте інтерв'ю виданню Variety та знялася у фотосесії. Говорили про її книжку "З любов'ю, Памела", а також про зустріч Пем із російським президентом Путіним.

Памела Андерсон – відома активістка PETA, учасники організації виступають за етичне ставлення до тварин та борються за їхні права. Якось зірка приїжджала до Росії і зустрічалася в Кремлі з деякими високопоставленими людьми, щоб просувати свою ініціативу про заборону ввезення продукції з тюленів. Про цей візит Пем і згадала в інтерв'ю:

"Я була в Кремлі, сиділа з усіма ними за одним столом. Я шаруділа своїми паперами з моїми фотографіями дельфінів і білуг, які отримали переохолодження, і благала через цих людей, які справді робили щось у реальному часі", - згадує Андерсон. "Путін був у кімнаті лише один раз, але про все чув. Я отримувала повідомлення від інших людей про те, що він був радий, що я була там — він ніби отримував від мене задоволення", - розповіла Памела виданню Variety.

Далі в інтерв'ю Андерсон замовкає. Адже чудово розуміє, що обговорення всього, що пов'язане з Росією – табу. І коротко додає:

"Я не знаю, що зараз сказати правильно, — каже вона, — тому що це жахливо". І вона швидко додає, що голосувала за Байдена 2020 року. Її політика проста: "Просто продовжуйте підтримувати людей".

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