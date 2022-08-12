"Він носить мій одяг і має в ньому кращий вигляд": Мадонна в ефектному луці відвідала шоу і розповіла про сина

Альбом реміксів Мадонни був випущений Warner Records 24 червня 2022 року. Будуть випущені дві версії альбому: 16-трекове скорочене видання з простою назвою "Нарешті достатньо кохання" було випущено у цифровому форматі 24 червня, а повне видання із 50 треками буде випущено 19 серпня.

Мадонна та Джиммі Феллон / Фото: Getty Images

Кар'єра Мадонни налічує понад п'ять десятиліть і на шоу в середу попдіва розповіла, що її представники думали, що її кар'єра закінчиться ще на початку 1980-х, після того, як на її першій церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 1984 року під час виступу її сукня задерлася і оголила частину її сідниць, що, на думку її представників, могло стати кінцем її кар'єри.

"Це були дні, коли не можна було показувати свою дупу, щоб зробити кар'єру. Тепер все навпаки", - сказала Мадонна в інтерв'ю.

63-річна співачка мала дуже ефектний вигляд і була одягнена в чорний корсет з написом New York, високі мереживні рукавички і широкі сині штани з білими смужками з боків. Взута співачка була у шкіряні високі чоботи на підборах. Співачка розпустила довге волосся і розчесала його за проділом та доповнила образ численними прикрасами на шиї та браслетами на зап'ясті, а також каблучками та манікюром зі стразами.

Мадонна / Фото: Getty Images

Під час шоу співачка також розповіла, що її 16-річний син Девід Банда не лише носить її одяг, а й "має в ньому кращий вигляд".

"Він може одягнути будь-яке вбрання і мати фешенебельний вигляд. Це дійсно дратує. Він носить мій одяг і має в ньому кращий вигляд ніж я. Він навіть може одягнути сукню і мати мужній вигляд", — сказала Медж.

Девід Банда / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що прийомний син Мадонни склав їй компанію на вечірці у Нью-Йорку. Девід Банда з'явився на публіці у блакитному костюмі з анімалістичним принтом. Трохи подовжений піджак він одягнув на голе тіло, а штани були широкими і мали досить високу посадку.

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