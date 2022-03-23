Він повернувся, щоб допомагати: Шон Пенн та влада Кракова пообіцяли підтримку українським біженцям

Він повернувся, щоб допомагати: Шон Пенн та влада Кракова пообіцяли підтримку українським біженцям

Актор дуже багато зробив для України.

Вперше Шон Пенн приїхав до Києва минулої осені. Як режисер він займався зніманнями документального фільму про Україну. Його цікавили найдраматичніші моменти новітньої історії України. Актор цікавився подіями, що відбувалися на Майдані взимку 2014 року, також Пенн побував у зоні ООС.

Наступний приїзд зірки практично збігся із початком війни. Актор прилетів до Києва 23 лютого 2022 року. Війна змусила Шона Пенна евакуюватись. Вже 28 лютого йому вдалося пішки перейти кордон із Польщею.

Шон Пенн / Getty Images

І ось менш ніж через місяць Шон Пенн знову повернувся до Східної Європи, цього разу щоб допомагати Україні.

Шон Пенн / Getty Images

У польському Кракові актор та режисер підписав гуманітарний контракт із мером міста Яцеком Майхровськи. Шон Пенн 2010 року заснував фонд CORE (Community Organized Relief Effort) у 2010 році, щоб допомогти жертвам землетрусу на Гаїті. Зараз цей фонд допомагає українським біженцям у Польщі.

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