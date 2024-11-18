Він просто її копія: Анджеліна Джолі вийшла у світ із 16-річним сином Ноксом

Відома акторка показала свого сина-красеня.
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Governors Awards – це щорічний захід, який проводиться Американською академією кінематографічних мистецтв та наук. Гостею заходу цього року стала оскароносна акторка Анджеліна Джолі.
Вона обрала цього разу своїм "плюс один" сина Нокса. Хлопцю 16 років і він зазвичай рідко з'являється на публіці зі знаменитою матір'ю. Нокс був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку та доповнив образ краваткою-метеликом.
На відміну від інших дітей зірки, Нокс дуже схожий на Анджеліну.
Сама ж кіноакторка одягла цього разу вінтажне вбрання. На ній була довга біло-золота сукня від магазину The Kit Vintage і, згідно з заявою самого магазину, на сукні не було вказано бренду.
"Що робить цей момент найбільш значущим для нас, то це те, що ми знаємо, яка вона справжня любителька і прихильниця вінтажу. Щоразу, коли Анджеліна робить покупки разом з нами, вона приходить сама. Вона дуже присутня, залучена і вибирає кожну річ. З нею ніколи не було стиліста, який тримав її за руку, або FaceTime другом. Вона оточує себе вінтажем, надихавшись тим, що вона одягне наступного разу", — прокоментували у магазині.
Також зазначимо, що Нокс є братом-близнюком доньки акторки – Вів'єн, яка нещодавно допомагала Анджеліні з постановкою театральної вистави в Нью-Йорку. Однак якщо Вів'єн копія батька Бреда Пітта, то ось Нокс схожий на маму.
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