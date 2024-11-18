Він просто її копія: Анджеліна Джолі вийшла у світ із 16-річним сином Ноксом

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Governors Awards – це щорічний захід, який проводиться Американською академією кінематографічних мистецтв та наук. Гостею заходу цього року стала оскароносна акторка Анджеліна Джолі.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Вона обрала цього разу своїм "плюс один" сина Нокса. Хлопцю 16 років і він зазвичай рідко з'являється на публіці зі знаменитою матір'ю. Нокс був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку та доповнив образ краваткою-метеликом.

На відміну від інших дітей зірки, Нокс дуже схожий на Анджеліну.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Сама ж кіноакторка одягла цього разу вінтажне вбрання. На ній була довга біло-золота сукня від магазину The Kit Vintage і, згідно з заявою самого магазину, на сукні не було вказано бренду.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

"Що робить цей момент найбільш значущим для нас, то це те, що ми знаємо, яка вона справжня любителька і прихильниця вінтажу. Щоразу, коли Анджеліна робить покупки разом з нами, вона приходить сама. Вона дуже присутня, залучена і вибирає кожну річ. З нею ніколи не було стиліста, який тримав її за руку, або FaceTime другом. Вона оточує себе вінтажем, надихавшись тим, що вона одягне наступного разу", — прокоментували у магазині.

Також зазначимо, що Нокс є братом-близнюком доньки акторки – Вів'єн, яка нещодавно допомагала Анджеліні з постановкою театральної вистави в Нью-Йорку. Однак якщо Вів'єн копія батька Бреда Пітта, то ось Нокс схожий на маму.

Читайте також:

Анджеліна Джолі у гарних сукнях (18 фото)