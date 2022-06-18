Він проти: батько Брітні Спірс подає на неї до суду за наклеп

Схоже, довго насолоджуватися медовим місяцем Брітні не вдасться.

Як повідомляє Daily Mail, батько Брітні Спірс, Джеймі, звинуватив її в запуску наклепницької кампанії проти нього в соціальних мережах, і він хоче, щоб її допитали під присягою через її твердження про те, що він жорстоко поводився з нею, виступаючи як її опікун.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

У п'ятницю Джеймі подав юридичні документи, в яких він стверджував, що його дочка, що тільки-но звільнилася з-під опіки, безжально очорнює його ім'я в Instagram і що вона має намір ще більше очорнити його у своїх майбутніх мемуарах.

Джеймі хоче, щоб вона була допитана під присягою. Брітні, на його думку, має повторити під присягою свої звинувачення про те, що він позбавив її знеболювального і змусив здати вісім ампул крові для лікування.

Нагадаємо, що Брітні, яка нещодавно одружилася, не запросила на весілля свою сім'ю. Натомість вона покликала інших зірок: Періс Гілтон, Мадонну, Селену Гомес та Донателлу Версаче.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Instagram Брітні Спірс

Читайте також: