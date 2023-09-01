"Він – реально красень навіть без гриму": зірка трилеру "Під гіпнозом" розповіла про знімання із Беном Аффлеком

Алісе Брага, яка зіграла одну з головних ролей у "Під гіпнозом", розповіла про співпрацю з режисером фільму Робертом Родрігесом та про роботу на знімальному майданчику з Беном Аффлеком.

Зовсім скоро, 7 вересня, в український прокат виходить трилер "Під гіпнозом" від живого класика Роберта Родрігеса із зірковим красунчиком та оскароносним актором, режисером, сценаристом Беном Аффлеком. Компанію йому на екрані склала бразильська суперзірка Алісе Брага, відома за ролями у вже класичній картині "Місто Бога", блокбастерах "Я – легенда", "Елізіум", "Хижаки" та шоу "Королева Півдня". Кіно вже охрестили одним із найоригінальніших трилерів останніх років, натхненним роботами великого Альфреда Гічкока.

За сюжетом фільму детектив поліції Денні Рурк (Бен Аффлек) болісно переживає зникнення маленької доньки. Одного дня Рурк отримує завдання втрутитися у пограбування банку. На місці він бачить, як незнайомі між собою люди злагоджено діють в інтересах злочинців. Аби зрозуміти, що ними керує, Рурк виходить на віщунку Дайану Крус (Алісе Брага). Виявляється усьому виною діяльність невловимого "гіпнотика" (Вільям Фіхтнер), який вміє за лічені секунди проникати в розум людей та змушувати їх до будь-яких дій. Чим більше Рурк прагне розібратися у тому, що відбувається довкола, тим складніше відрізняти реальність від штучних спогадів та навіювання.

Новий фантастичний трилер з елементами психологічного детективу зняв за власним сценарієм Роберт Родрігес ("Аліта: Бойовий янгол", "Від заходу до світанку", "Місто гріхів") і для нього це була подорож у більше ніж десятиріччя, перше ніж створення оригінального "Під гіпнозом" стало можливим у постійному сучасному конвеєрі кіно-коміксів.

Натхненням для Родрігеса стали саме нуари "великого та жахливого" Альфреда Гічкока й тому образ "загадкової жінки" у житті "детектива" був занадто важливий для режисера. Але й цей образ не обов’язково повинен бути кліше з червоною сукнею без спідньої білизни. Саме тому Алісе Брага, відома своїми жіночними, але напрочуд сильними персонажами, стала ідеальним вибором для Роберта Родрігеса.

Голлівудський страйк сценаристів вже розпочався, коли нам вдалося поспілкуватися з Алісе про новий фільм та роботу з Аффлеком і Родрігесом, та сама бесіда була записана за кілька днів до акторського страйку, з якого ми і розпочали розмову з зіркою "Під гіпнозом".

Алісе, ми розмовляємо з вами на тлі страйку сценаристів і чуток, що акторський страйк не за горами. Що ви відчуваєте з приводу цієї ситуації?

Добре, що ви згадали про те, що відбувається (сумно здихає - прим.ред). Ми живемо в переломні часи. Світ кіно назавжди змінився через стримінги. Все це схоже на кризу часів загибелі німого кіно. На нас чекають важкі часи, але люди в індустрії повинні навчитися чути тих, хто створює кіно та нові історії. Кіно – це не тільки про "контент", це про почуття, спогади, про щось більш складніше та важливіше.

Повертаємося до вашого нового фільму. Чому ви вирішили погодитися на головну роль у картині "Під гіпнозом"?

Ви бачили каст? (сміється - прим.ред). Це робота мрії! Наш режисер сам Роберт Родрігес! Звісно, я не могла відмовитися від роботи з ним, він візіонер, ми дуже давно знайомі і тому це була пропозиція, над якою довго не розмірковують. А з ним ще в одній компанії сам Бен Аффлек. Він нереально крутий, я справжня фанатка.

Алісе Брага

Правда, що сценарій та картинка натхненні творчістю великого Гічкока?

Ооо, так. Це друга причина з якої я погодилася на цей проєкт. Я фанатка Гічкока. Люблю його фільми. Вони бездоганні з технічної точки зору. А як він працював з акторами! Та звісно сюжет… Я прочитала сценарій за один раз, мені так хотілося дізнатися про те, чим все закінчиться. Рада, що на екрані нам вдалося відтворити атмосферу саспенсу та недовіру до навколишнього середовища і людей. Шкода, що багато хто з нас відчуває схоже у реальному житті.

Також мене захопив мій персонаж. Діана (персонаж Алісе в стрічці - прим.ред) незвичайна жінка. Вона сильна, запальна, хитра, дуже розумна, але не втратила емоції та жагу до життя, любові та справедливості у жорсткому всесвіті стрічки "Під гіпнозом". Ну і звісно, вона медіум! (посміхається - прим.ред).

Тобто ви є сучасною версією "холодної білявки" Гічкока?

Це складне питання… Я думала про це, я би сказала, що Діана має усі чесноти героїнь кращих стрічок Гічкока. Але вона сучасна, вона продукт свого світу та обставин. Та звісно, вона сильніша за стереотипну білявку у старому кіно. Сучасні жінки, як в житті, так і в кіно, реально круті.

Алісе Брага/Кадр із фільму

Під час перегляду ми зловили себе на думці, що сюжет може відтворитися в реальності. Вам так не здалося?

Так, ми живемо у дивному світі. Здавалося, ми все знаємо про всіх. Інформація передається за долю секунди по всьому світі. Але ніколи раніше в історії не було стільки теорій змов та людей, які з піною на губах відстоюють свою версію реальності. Нами маніпулюють всі – від медіа до державних установ. Хтозна, може і ми з вами прямо зараз перебуваємо "під гіпнозом" (сміється - прим.ред).

Режисером вашої нової стрічки виступив сам Роберт Родрігес. Як вам досвід роботи з ним?

Ооо, це було чудово! Ви знаєте, чим більший статус та досвід у людей, тим легше з ними працювати. Роберт суперпрофі, процес знімання був ідеально організований. Він чітко знає, що хоче побачити на екрані, чітко знає, що хоче отримати від кожного на майданчику. Він чутний до акторів та сприймає їхню думку. Робота з ним – це творчий симбіоз.

Роберт дуже продуктивний режисер, який працює у полярних жанрах. Який стиль Родрігеса вам до вподоби?

Я люблю його екшен-стрічки! Вони такі видовищні та динамічні! Неможливо відірватися! І ще він справжній візіонер! Я ніколи не забуду свої емоції після перегляду "Міста гріхів" чи "Аліти" – це просто неймовірно. Його роботи ультра-сучасні, винахідливі та ну дуже гарні!

Ви грали з великими акторами: Ентоні Гопкінсом, Меттом Деймоном, Бренданом Фрейзером. А в стрічці "Під гіпнозом" стали партнеркою Бена Аффлека. Як вам Бен і, чим він відрізняється від інших суперзірок, з якими ви працювали на майданчику?

Так, ви праві, мені дуже пощастило! Я грала з найкращими (сміється - прім. ред). Бен дуже милий та простий. Не віриться, що така велика зірка може бути таким милим у житті. Це стосується кожного на майданчику. Він не забуває, хто він та звідки. Ще він щедрий та добрий. І звісно, в житті він реально красень. Навіть без гриму. На мій смак, більш зрілий Бен ще більше привабливіший, ніж раніше. Якби не моя Бьянка (акторка з 2020 року перебуває у стосунках із колегою Бьянкою Компарато, - прим. ред) та мій страх перед Джей Ло, може б я до нього навіть підкотила (сміється - прім.ред).

А якщо говорити серйозно, то він дуже добрий партнер. Саме партнер. Він не грає, як головна зірка, йому важливо взаємодіяти із усіма на майданчику. Він має чітку картину, що йому робити в кадрі.

Бен Аффлек/Кадр із фільму

І насамкінець ви хотіли б щось передати українцям, які прийдуть на вашу стрічку у кіно?

Ооо так! Звісно! Насамперед я приголомшена, що ви ходите у кіно та цікавитись ним у такі часи. Це неймовірно! Ви дуже круті, сильні та безстрашні! Це дуже надихає працювати, знаючи, що твоє кіно може відволікти людей, які другий рік борються з ворогом у таких умовах. Бажаю вам міці та витримки. Певна, що я завітаю до вас та особисто поспілкуюся зі своїми глядачами в Україні.

Фантастичний трилер "Під гіпнозом" із Беном Аффлеком та Алісе Брага у кінотеатрах України від 7 вересня.

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