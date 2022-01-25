Він робить із неї колишню: дівчина Каньє Веста з'явилася в образі, який раніше носила Кім Кардашян

Він робить із неї колишню: дівчина Каньє Веста з'явилася в образі, який раніше носила Кім Кардашян

Схоже, репер Каньє Вест ніяк не може пережити розлучення з Кім Кардашян, адже вирішив перетворити на колишню дружину свою нову дівчину — 31-річну акторку Джулію Фокс.

Вони зустрічаються лише кілька тижнів, але вже прилетіли до Парижа, щоб разом відвідати Тиждень високої моди, проте вбрання Джулії шалено нагадують нам ті, які одягалася Кім, коли була у стосунках з Вестом.

Наприклад, під час вечірнього виходу у світ Фокс одягла червону сукню на одне плече від бренду Rick Owens, яку поєднала з чорним оверсайз пальтом. Завершили образ акторки високі чоботи сріблястого кольору від Balenciaga.

Каньє Вест та Джулія Фокс / Getty Images

Образ Джулії здається дуже оригінальним, але проблема лише в тому, що такі ж речі кілька років тому носила Кім Кардашян. У сріблястих чоботях суперзірка з'являлася 2016 року в Нью-Йорку, а ось схоже вбрання на одне плече від Rick Owens одягала 2019-го на галаконцерт FGI Night Of Stars Gala.

Кім Кардашян / Getty Images

Кім Кардашян та Каньє Вест / Getty Images

Схоже, усі речі, які Джулія зараз носить у Парижі, підібрав їй Каньє. Раніше вона зізналася журналу Interview Magazine, що репер почав працювати над її стилем і зробив сюрприз, подарувавши цілий гардероб.

Коли Вест почав зустрічатися з Кім, то робив з дівчиною те саме. Він кардинально змінив її імідж, викинув багато речей та аксесуарів. Моменти того, як Каньє змінює гардероб Кардашян навіть увійшло до їхнього сімейного реалітішоу.

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