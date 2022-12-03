Він шокований: головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський скасував церемонію троянд

В ефірі СТБ показали шостий випуск романтичного реалітішоу 12-го сезону "Холостяк", який відзняли ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він відбувся у Дубаї. Тож на церемонії троянд учасниці проєкту з'явилися у розкішних образах східних красунь.

Церемонія розпочалася з того, що головний герой Алекс Топольський разом із дівчатами прослуховував анонімні аудіозаписи-відгуки про кожну з них, які учасниці записали напередодні на прохання ведучого шоу Григорія Решетника.

Те, що почув Алекс, приголомшило його. Адже в аудіозаписах лунало багато негативу на адресу майже кожної із учасниць. Топольський був просто шокований почутим. Та й самі дівчата неочікували почути такі неприємні коментарі про себе. Через це між учасницями виник конфлікт, адже більшість впізнала, хто і що говорив одна про одну.

Топольський був дуже розчарований. Він вирішив припинити церемонію троянд, щоб все обдумати. Тож цього випуску проєкт ніхто не залишив.

Наступного тижня Алекс поговорить із учасницями, до яких у нього виникло багато запитань, і вирішить, із ким із восьми учасниць він попрощається.

"Церемонії троянд сьогодні не буде. Я не можу зараз приймати рішення, я тому пішов. Тому що це рішення було б квапливим, скороспішним. Я хочу на свіжу голову згадати, що було сказано про кожну з дівчат, розібратися у своїх думках", - сказав Алекс.

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