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Він схожий на матір: Різ Візерспун відвідала прем'єру фільму із сином

Він схожий на матір: Різ Візерспун відвідала прем'єру фільму із сином

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Відома акторка обрала для заходу лаконічне вбрання.

8 серпня в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Кліпни двічі", яку відвідала акторка Різ Візерспун та її старший син Дікон Різ Філіпп.

Різ Візерспун із сином / © Associated Press
Різ Візерспун із сином / Фото: Associated Press

Вони позували фотографам, обнявшись. 20-річний хлопець одягнув синє поло, білі штани, кросівки та окуляри. Дікон дуже схожий на свою знамениту матір.

Різ, зірка культової комедії "Білявка в законі", одягла лаконічний чорний костюм який складався з топу і прямих штанів зі стрілками. Рукави топа були виконані з елегантними та незвичайними складками, виріз на ньому був фігурним. Образ акторка доповнила зачіскою із зібраним волоссям, макіяжем, сережками-кільцями та босоніжками.

Різ Візерспун / © Associated Press
Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Також відвідала прем'єру 35-річна Зої Кравіц. Картина "Кліпни двічі" стала її режисерським дебютом, а на червону доріжку вона вийшла з бойфрендом Ченнінг Татумом, який у фільмі зіграв головну роль.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум / © Associated Press
Зої Кравіц та Ченнінг Татум / Фото: Associated Press

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