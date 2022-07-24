"Він сказав: "Зніми ліфчик"": Кейт Мосс розповіла про досвід, який травмував її на початку кар'єри

Британська супермодель Кейт Мосс, яка зазвичай дотримується правила: "Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй", дала рідкісне інтерв'ю, в якому розповіла про те, як розпочиналася її модельна кар'єра та які складнощі їй довелося пережити.

В інтерв'ю Desert Island Discs супермодель розповіла про те, як у юному віці на зорі своєї кар'єри стала мішенню "сексуальних хижаків". Модель згадала, як у 15 років була сором'язливим підлітком, якому на зніманнях пропонували зняти бюстгальтер та позувати топлес, пише Daily Mail.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Про початок модельної кар'єри

"У мене був жахливий досвід із каталогом бюстгальтерів", — розповідає вона у програмі BBC Radio 4. "Мені було лише 15 і фотограф на зніманнях сказав мені: "Зніми свій топ", і я зняла свій топ. І я дуже соромилася тоді свого тіла. А потім він сказав: "Зніми ліфчик", і я відчула, що щось не так, тому взяла свої речі та втекла. Думаю, це загострило мої інстинкти", - згадує Кейт.

Кейт Мосс підписала контракт із модельним агентством Storm 1988 року у віці 14 років, подорожувала Лондоном без супроводу, виконуючи до восьми модельних завдань на день. Під час радіошоу вона розповідала про знімання 1990 року, які зробили її знаменитою, але визнає, що повернення до спогадів залишається "болючим".

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Британська фотографиня Корін Дей, з якою Мосс часто працювала, зробила серію фотографій для журналу The Face на пляжі в Камбер-Сендс, Східний Сассекс, коли Мосс було 16 років.

"Цей зморщений ніс, який на обкладинці, вона говорила мені: "Фиркай, як свиня", щоб отримати цю фотографію. І я б сказала: "Я не хочу фиркати, як свиня", а вона б сказала: "Фиркни, як свиня", Тоді вийде чудове фото.

Модель згадує, як вона "багато плакала" під час знімань, бо їй було незручно позувати оголеною.

"Я дуже, дуже соромилася свого тіла, і вона говорила: "Якщо ти не знімеш свій топ, я не збираюся запрошувати тебе для Elle", і я плакала. Це болісно, тому що вона була моєю хорошою подругою, і я дійсно любила її, але з нею було дуже непросто працювати. Але ... фотографії приголомшливі, так що вона отримала те, що хотіла, і я страждала через них, але врешті-решт вони принесли мені багато користі, правда. Вони змінили мою кар'єру", - згадує Мосс.

Кейт також згадує знімання рекламної кампанії спідньої білизни для Calvin Klein 1992 року з голлівудським актором Марком Волбергом. Це була її перша велика рекламна кампанія, але тоді 17-річній дівчині довелося прийняти валіум, щоб зменшити занепокоєння, спричинене перспективою ходити топлес.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

"Я була повністю вразливою та наляканою. Думаю, вони зіграли на моїй вразливості, а я була зовсім молодою та безневинною, так що Кальвіну це подобалося".

Мосс подолала ці ранні випробування і стала однією з найзнакових і найвпливовіших постатей у міжнародній моді.

Про алкоголь та наркотики

Злети супроводжувалися падіннями і Мосс відверто говорить про свої битви з алкоголем та наркотиками, які ледь не пустили під укіс її кар'єру. Вона згадує свою бурхливу юність у Кройдоні, Південний Лондон, коли вона вперше "пустилася у всі тяжкі" у 13 років після того, як її батьки розлучилися. І зізнається, що ніколи не вживала героїну.

Про сором'язливість перед камерою

Незважаючи на те, що Кейт Мосс є однією з тих жінок у світі, кого фотографують найбільше вона каже, що ненавидить, коли її фотографують поза роботою.

"Насправді я дуже соромлюся перед камерою. Я не люблю, коли мене фотографують, коли я не на роботі", — розповідає вона. "Я не люблю робити селфі чи знімки. Мені важко бути собою перед камерою. Мені набагато легше бути кимось іншим".

Про власне модельне агентство

Кейт Мосс із дочкою Лілою / Фото: Associated Press

Зараз вона створила власне модельне агентство, в якому працює її 19-річна дочка Ліла Мосс. Вона вже дефілювала на багатьох модних показах.

Про нову пристрасть

Кейт каже, що покинула свій "нудний" гедоністичний спосіб життя і відкрила для себе нову пристрасть, якою вона може поділитися зі своєю матір'ю Ліндою.

"Я одержима садівництвом, — каже вона. "У мене є членство в садовому центрі, і я ходжу з мамою, і ми чудово проводимо час".

А ще любить перечитувати улюблену книжку "Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері, укутавшись у кашемірову ковдру.

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