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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Він у чорному костюмі, вона – у білій сукні: Джастін Трюдо і Кеті Перрі дебютували на червоній доріжці фестивалю

Пара не приховувала перед публікою своїх ніжних почуттів одне до одного.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джастін Трюдо і Кеті Перрі

Джастін Трюдо і Кеті Перрі / © Associated Press

Джастін Трюдо і Кеті Перрі відвідали світову прем’єру фільму «Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris», яка відбулася у межах фестивалю Tribeca у Нью-Йорку. Це був їхній перший спільний вихід на червону доріжку як пари.

Джастін Трюдо і Кеті Перрі / © Associated Press

Джастін Трюдо і Кеті Перрі / © Associated Press

Перед фотокамерами вони позували, обіймаючись і не приховуючи ніжних почуттів одне до одного. Пара мала щасливий вигляд разом.

Джастін Трюдо і Кеті Перрі / © Associated Press

Джастін Трюдо і Кеті Перрі / © Associated Press

Джастін Трюдо і Кеті Перрі / © Associated Press

Джастін Трюдо і Кеті Перрі / © Associated Press

Кетті для такої події обрала вінтажну білу сукню максі з колекції прет-а-порте весна-літо 1987 бренду Lanvin. Вбрання мало V-подібний виріз, драпування і завитки з тканини, які нагадували квіти. Під ним Перрі була без бюстгальтера. Взута вона була у білі гостроносі туфлі.

Кеті Перрі / © Associated Press

Кеті Перрі / © Associated Press

Волосся артистка зібрала в елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами, зробила макіяж з пишними віями і нюдовий манікюр. У вухах в Перрі були діамантові сережки, а на руці — каблучка з великим діамантом.

Трюдо був одягнений у чорний костюм і білу сорочку з коміром-стійкою, які скомбінував з чорними туфлями.

Джастін Трюдо і Кеті Перрі / © Associated Press

Джастін Трюдо і Кеті Перрі / © Associated Press

Нагадаємо, вперше чутки про роман між Трюдо і Перрі з’явилися у липні 2025 року, коли їх бачили на прогулянці з маленьким собакою у парку Монреаля, а пізніше за вечерею в місцевому ресторані Le Violon. Джастіна також бачили на концерті Кетті в Монреалі 30 липня 2025 року.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
95
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