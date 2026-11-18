Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

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Бред Пітт разом зі своєю коханою Інес де Рамон відвідав прем’єру фільму «Нові злощасні пригоди Кліффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) у Китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці пара трималася за руки й усміхалася фотографам.

Інес де Рамон і Бред Пітт / © Associated Press

Інес з’явилася у ніжній сукні з візерунком, що нагадував крокодилячу шкіру, з круїзної колекції Roberto Cavalli 2027, яку створив Фаусто Пульїзі. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, широкі вирізи з боків й кілька ярусів воланів на спідниці.

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Інес де Рамон і Бред Пітт / © Associated Press

Інес де Рамон і Бред Пітт / © Associated Press

Де Рамон доповнила вбрання сережками-підвісками. У неї було укладання з локонами, макіяж з ніжно-рожевим блиском і чорний манікюр.

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Інес де Рамон і Бред Пітт / © Associated Press

Пітт поєднав темно-синій светр з круглим вирізом із темними штанями й довгим двобортним пальтом із широкими лацканами. До луку актор додав коричневі шкіряні черевики, ремінь із прямокутною пряжкою, тонкий золотий ланцюжок й окуляри-авіатори в золотистій оправі з тонованими лінзами.

Інес де Рамон і Бред Пітт / © Associated Press

Нагадаємо, Бред Пітт повернувся до ролі каскадера Кліффа Бута, за яку отримав «Оскар» як найкращий актор другого плану у фільмі «Одного разу в… Голлівуді». Нову стрічку зняв Девід Фінчер за сценарієм Квентіна Тарантіно.

Бред Пітт / © Associated Press

Події розгортаються в Лос-Анджелесі 1977 року, за вісім років після історії, показаної в попередньому фільмі. У Голлівуді, де за лаштунками кіноіндустрії процвітають шантаж і здирництво, Бут береться залагоджувати чужі проблеми й подекуди виходить за межі закону. Окрім Пітта, у стрічці зіграли Елізабет Дебікі, Скотт Каан, Карла Гуджіно, Яг’я Абдул-Матін II та Пітер Веллер.

В український прокат фільм вийде 25 листопада, а на Netflix стрічка — 23 грудня 2026 року.

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