Він у графітовому костюмі, вона — у топі з лелітками: Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилися на прем’єрі екшну "Самотник"

Джейсон Стейтем презентував свою нову кінороботу.

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем / © Getty Images

Джейсон Стейтем відвідав прем’єру екшн-трилеру «Самотник», у якому він зіграв головну роль. Прем’єра відбулася у Cineworld Leicester Square в Лондоні. Підтримати актора прийшла його кохана Розі Гантінгтон-Вайтлі, з якою вони позувала перед фотографами, обіймаючись.

Джейсон був одягнений у графітовий костюм, білу сорочку і графітову краватку у смужку. Взутий актор був у темно-коричневі шкіряні туфлі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем / © Getty Images

Розі обрала для своєї появи вкорочений темний топ із високою горловиною і рукавами до ліктів, розшитий лелітками, який оголював її плаский живіт. Верх модель скомбінувала із шкіряними чорними штанями вільного крою та чорними босоніжками на шпильках.

Гантінтон-Вайтлі зробила укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж і молочні французькі манікюр та педикюр. У вухах у неї були сережки з діамантами.

Про фільм:

Майкл Мейсон (Джейсон Стейтем) живе на самоті у віддаленій хатині на шотландському острові, тікаючи від власного минулого. Коли він рятує дівчинку Джессі, це запускає ланцюг небезпечних подій: урядові структури оголошують полювання на нього і на острів прибувають озброєні люди. Ретельно приховане минуле Мейсона знову дає про себе знати. Тож тепер йому доведеться стати на захист дитини й нарешті зіткнутися з тінями минулого, що приходять по нього.

В український прокат фільм «Самотник» вийде 29 січня.

