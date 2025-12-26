- Дата публікації
Він у капелюсі, вона — у джемпері з блискавкою: мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес на гірськолижному курорті
Подружжя проводить різдвяні канікули у курортному містечку в Колорадо.
61-річний американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос і його дружина — 56-річна Лорен Санчес — потрапили до об’єктивів папараці під час прогулянки Аспеною, штат Колорадо. Подружжя йшло, тримаючись за руки. Вони були у чудовому настрої, тож, побачивши фотографів, мило їм усміхнулися.
Лорен була одягнена у чорний джемпер із блискавкою і контрастними білими вставками, який вона скомбінувала з широкими синіми джинсами з чорним тонким ремінцем. Взута вона була у чорні гостроносі ботильйони, а в руці несла чорну лаковану сумку з крокодилячим тисненням. У Санчес було розпущене волосся, масивні коричневі окуляри у прозорій оправі на обличчі, великі діамантові сережки у вухах і молочний манікюр.
На Джеффі були чорні куртка і футболка, темно-сині джинси і темне шкіряне взуття на грубій коричневій підошві. Із аксесуарів мільярдер обрав темний капелюх та окуляри-авіатори.
Нагадаємо, раніше Джефф Безос і Лорен Санчес з’явилися на вулицях Аспени в образах у схожому стилі.