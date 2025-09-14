Він у костюмі, вона – у шовковій мінісукні: мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес сходили на вечірку

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапили 61-річний американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос і його дружина — 55-річна Лорен Санчес, які влітку цьогоріч відгуляли гучне триденне весілля у Венеції.

Подружжя, тримаючись за руки, прямувало на вечірку з нагоди запуску журналу EE72 у ресторані The Cut. Воно мало щасливий і гарний вигляд.

Лорен обрала для своєї появи шовкову мінісукню перлинного відтінку у білизняному стилі з пікантним декольте, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Зверху вона одягла коричневу шкіряну куртку. Аутфіт Санчес доповнила прозорими мюлями на шпильках і золотим клатчем-футляром.

У бізнесвумен було стильне укладання, макіяж із пишними віями і прозорим блиском на губах, молочний манікюр і коричневий педикюр. Вуха вона прикрасила невеликими золотими сережками-кільцями, шию — ланцюжком із підвісками, а на руці був браслет-кільце.

Джефф був одягнений у темний із блиском костюм і сорочку в тон, які скомбінував із чорними шкіряними туфлями. Свій лук він завершив окулярами-авіаторами, срібними ланцюжками на шиї і браслетами на руці.

Нагадаємо, Лорен Санчес в елегантній двоколірній сукні з пишним декольте від бренду Schiaparelli з’явилася на заході в Нью-Йорку.