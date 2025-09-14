ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

Він у костюмі, вона – у шовковій мінісукні: мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес сходили на вечірку

Подружжя помітили під час Тижня моди в Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лорен Санчес і Джефф Безос

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапили 61-річний американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос і його дружина — 55-річна Лорен Санчес, які влітку цьогоріч відгуляли гучне триденне весілля у Венеції.

Подружжя, тримаючись за руки, прямувало на вечірку з нагоди запуску журналу EE72 у ресторані The Cut. Воно мало щасливий і гарний вигляд.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Лорен обрала для своєї появи шовкову мінісукню перлинного відтінку у білизняному стилі з пікантним декольте, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Зверху вона одягла коричневу шкіряну куртку. Аутфіт Санчес доповнила прозорими мюлями на шпильках і золотим клатчем-футляром.

У бізнесвумен було стильне укладання, макіяж із пишними віями і прозорим блиском на губах, молочний манікюр і коричневий педикюр. Вуха вона прикрасила невеликими золотими сережками-кільцями, шию — ланцюжком із підвісками, а на руці був браслет-кільце.

Джефф був одягнений у темний із блиском костюм і сорочку в тон, які скомбінував із чорними шкіряними туфлями. Свій лук він завершив окулярами-авіаторами, срібними ланцюжками на шиї і браслетами на руці.

Нагадаємо, Лорен Санчес в елегантній двоколірній сукні з пишним декольте від бренду Schiaparelli з’явилася на заході в Нью-Йорку.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie