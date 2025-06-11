Він у костюмі, вона – у шовковій сукні: Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла в світ з бойфрендом Джейсоном Стейтемом

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Associated Press

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38-річна британська супермодель і екс«ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — та її бойфренд — 57-річний актор Джейсон Стейтем — прилетіли до Антверпена, Бельгія, щоб відвідати презентацію колекції меблів їхнього бельгійського друга — і архітектора Вінсента ван Дуйсена, яку він створив спеціально для Zara Home.

Для появи Розі обрала молочну шовкову сукню з халтером, яку доповнила туфлями-човниками. Вбрання ефектно підкреслило струнким ноги зірки.

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон же віддав перевагу класиці і вдягнув чорний костюм, білу сорочку та туфлі.

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Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

До речі, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі обручку з діамантом у 5 карат. Весілля довелося відкласти, оскільки Розі завагітніла, і в червні 2017 року народився їхній спільний син Джек Оскар, а в лютому 2022 року — донька Ізабелла Джеймс. Пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

Джейсон Стетхем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Хантінгтон-Уайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі у білому костюмі засвітила підкачаний прес у спортзалі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images