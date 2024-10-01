Він у костюмі, а вона – у бальній сукні: Даміано Давид вийшов на червону доріжку з коханою

Після звісток про завершення роботи в Maneskin співак з'явився на світському заході.

Улюбленець мільйонів меломанів у всьому світі — 25-річний італійський співак Даміано Давид — кардинально змінив імідж і вийшов у світ. Він з'явився на заході у Парижі BoF 500, на якому вручали нагороди найвпливовішим діячам культури з усього світу, які формують модну індустрію. Проходила церемонію у готелі Shangri-La.

Даміано Давид / Фото: Associated Press

На червону доріжку Даміано вийшов зі своєю дівчиною — 28-річною американською акторкою та співачкою Дав Камерон. Співак одягнув повністю сірий лук, який складався з костюма та поло. Також на ньому були стильні туфлі.

Дав обрала для заходу червону сукню принцеси з пишною спідницею. Її вбрання було від бренду Richard Quinn із колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Сукня виконана з фатину, мала багато складок, а також її прикрашали чорні банти.

Даміано Давид і Дав Камерон / Фото: Associated Press

Цей вихід пари на публіку стався невдовзі після того, як Даміано Давид оголосив, що Maneskin поставили на паузу і він почав свою сольну кар'єру. Співак навіть випустив атмосферний кліп на свій дебютний сингл Silverlines.

Нагадаємо, що вперше про стосунки Дав та Даміано заговорили ще минулого року, нібито вони зустрічаються ще з літа. Пара разом подорожувала світом, підтримуючи роботу одне одного. Дівчину також бачили на шоу Maneskin у Нью-Йорку, Бразилії та Австралії. Вперше на червону доріжку разом вони вийшли взимку цього року і не соромлячись цілувалися перед камерами.

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