Він у костюмі, а вона у сукні з бантами: Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі відвідали захід

На усі прем'єри вони завжди ходять разом.
Британський актор Бенедикт Камбербетч з дружиною Софі Гантер відвідали фестиваль Американського інституту кіно у Лос-Анджелесі, під час якого показали фільм "У руках пса". У цій картині актор зіграв головну роль.
Знаменитості позували перед фотографами у елегантних образах. Бенедикт обрав темно-сірий костюм, сіру краватку і білу сорочку, а ось Софі одягла чорну широку сукню міді з шифоновими бантами на плечах і білою вишивкою, теж у вигляді бантів. Образ Софі доповнив ніжний макіяж із нюдовою помадою, великі сережки у вухах та чорні босоніжки.
Також захід відвідала і колега актора Кірстен Данст. Вона зіграла у фільмі дружину головного героя. На заході вона з'явилася в ажурній сукні оливкового кольору ERDEM.
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