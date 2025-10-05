ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
357
1 хв

Він у пальті і кросівках, вона – в елегантному костюмі і на шпильках: мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес у Парижі

Подружжя перебуває у Франції на Паризькому тижні моди.

Автор публікації
Аліна Онопа
Лорен Санчес і Джефф Безос

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

61-річний американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос і його дружина — 55-річна Лорен Санчес потрапили до об’єктивів папараці під час Тижня моди у Парижі. Подружжя мало стильний вигляд у луках в одній кольоровій гамі.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Лорен була одягнена в елегантний сірий картатий костюм, який складався зі спідниці-олівця і приталеного жакета цікавого крою з V-подібним декольте і чорними ґудзиками. Вбрання вона доповнила чорними туфлями, прикрашеними бантиками і перлинами, а також чорною лакованою сумкою з крокодилячим тисненням і золотою фурнітурою.

Санчес зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж у нюдово-бежевих відтінках і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а на обличчя одягла чорні сонцезахисні окуляри.

На Джеффові було класичне сіре пальто, джемпер в тон, сірі джинси і біло-сірі кросівки. Свій аутфіт він завершив сонцезахисними окулярами-авіаторами.

Нагадаємо, раніше Джеффа Безоса і Лоренс Санчес у гарних образах бачили під час Тижня моди у Нью-Йорку.

