Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

61-річний американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос і його дружина — 55-річна Лорен Санчес потрапили до об’єктивів папараці під час Тижня моди у Парижі. Подружжя мало стильний вигляд у луках в одній кольоровій гамі.

Лорен була одягнена в елегантний сірий картатий костюм, який складався зі спідниці-олівця і приталеного жакета цікавого крою з V-подібним декольте і чорними ґудзиками. Вбрання вона доповнила чорними туфлями, прикрашеними бантиками і перлинами, а також чорною лакованою сумкою з крокодилячим тисненням і золотою фурнітурою.

Санчес зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж у нюдово-бежевих відтінках і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а на обличчя одягла чорні сонцезахисні окуляри.

На Джеффові було класичне сіре пальто, джемпер в тон, сірі джинси і біло-сірі кросівки. Свій аутфіт він завершив сонцезахисними окулярами-авіаторами.

Нагадаємо, раніше Джеффа Безоса і Лоренс Санчес у гарних образах бачили під час Тижня моди у Нью-Йорку.