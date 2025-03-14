Він у рожевому поло, вона – в білій сукні: Венсан Кассель з коханою з'явився на нових фото

Пара взяла участь у фотосесії, автором якої став французький фотограф.

В середині січня 2025 року 57-річний актор Венсан Кассель і його кохана – 28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста – стали батьками. У них народився син, якого назвали Каетано.

instagram.com/narahbaptista

Якщо для дівчини це первісток, то актор – уже батько трьох доньок. Деву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина – актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні – модель Тіна Кунакі. Венсан стверджує, що зберігає теплі стосунки з усіма своїми дітьми, хоча й намагається захистити їхнє особисте життя від зайвої уваги з боку преси.

Венсан і Нара з'явилися на нових знімках фотографа Simon Vitkovsky, якими він поділився у своєму Instagram. Актор позував у рожевому поло, а модель – у цікавій сукні з бретелькою на спині, розшитою камінням і бісером.

У підписі до фото автор зазначив, що знімки були зроблені в Каннах.

Раніше, нагадаємо, кохана Венсана Касселя блиснула фігурою в бікіні. Модель похизувалася фігурою через місяць після пологів.

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