Бред Пітт та Інес де Рамон / © Getty Images

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62-річний голлівудський актор Бред Пітт разом зі своєю коханою — 33-річною дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон — відвідали церемонію вручення премії Albie Awards 2026, організовану Фондом Клуні за справедливість (Clooney Foundation for Justice). Захід відбувся у Музеї природничої історії у Лондоні.

Інес постала у розкішному спокусливому образі. На ній була довга мереживна прозора сукня шавлієво-зеленого кольору, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі.

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Бред Пітт та Інес де Рамон / © Getty Images

Вбрання мало довгі рукави, відкриті плечі, пікантне декольте, під яким не було бюстгальтера, і пишна спідниця з довгим шлейфом.

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Інес зробила укладання з мʼякими локонами і ніжний макіяж. Від прикрас вона відмовилась.

Пітт обрав для урочистого вечора класичний чорний смокінг із атласними лацканами, який поєднав із білою сорочкою, чорним метеликом і чорними лакованими туфлями.

Лук він доповнив окулярами з прозорими лінзами у тонкій металевій оправі. Його волосся було акуратно зачесане назад, а на обличчі була легка сива щетина.

На червоній доріжці закохані позували разом, демонструючи гармонійні вечірні аутфіти. Пітт ніжно обіймав Інес за талію.

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Нагадаємо, на Міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні Бред Пітт постав у чорному костюмі-трійці, а Інес де Рамон сяяла у відвертій сукні максі із зеленою квітковою вишивкою.

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