Акшата Мурті та Ріші Сунак / © Associated Press

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті відвідали перший «Рожевий бал» у Британському музеї у Лондоні.

Подружжя мало гарний вигляд. Ріші був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і червоний метелик. Взутий він був у чорні лаковані туфлі.

На Акшаты була смугаста червоно-біла сукня приталеного силуету без бретельок, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання Мурті доповнила червоними туфлями з бантами і на шпильках та срібною сумочкою-торбою, прикрашеною намистинами і вишивкою з бісеру.

У неї було хвилясте укладання, макіяж із рожевою помадою, прикраса з камінням на голові, елегантні сережки у вухах і браслет із цього комплекту на руці.

Нагадаємо, Акшата Мурті на службу подяки у Вестмінстерському абатстві з’явилася у червоному твідовому вбранні і чорному капелюшку.