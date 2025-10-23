- Дата публікації
Він у смокінгу, вона — у смугастій сукні і червоних туфлях: Ріші Сунак із дружиною побував на балі
Подружжя мало красивий вигляд на заході.
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті відвідали перший «Рожевий бал» у Британському музеї у Лондоні.
Подружжя мало гарний вигляд. Ріші був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і червоний метелик. Взутий він був у чорні лаковані туфлі.
На Акшаты була смугаста червоно-біла сукня приталеного силуету без бретельок, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання Мурті доповнила червоними туфлями з бантами і на шпильках та срібною сумочкою-торбою, прикрашеною намистинами і вишивкою з бісеру.
У неї було хвилясте укладання, макіяж із рожевою помадою, прикраса з камінням на голові, елегантні сережки у вухах і браслет із цього комплекту на руці.
Нагадаємо, Акшата Мурті на службу подяки у Вестмінстерському абатстві з’явилася у червоному твідовому вбранні і чорному капелюшку.