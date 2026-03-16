Він у смокінгу, вона — у вінтажній сукні-бюст’є: мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес на післяоскарівській вечірці

Подружжя відвідало афтепаті премії «Оскар» Vanity Fair.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

62-річний американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос і його дружина — 56-річна Лорен Санчес — стали гостями традиційної післяоскарівської вечірки Vanity Fair у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес у Беверлі-Гіллз.

Джефф був одягнений у смокінг, білу сорочку з чорними ґудзиками і чорний метелик, які доповнив чорними лакованими туфлями.

Лорен для своєї появи обрала вінтажну елегантну чорну сукню-бюст’є з фірмовим дизайном «ножиці» від John Galliano з колекції Pin up весна-літо 1995 року. Вбрання мало оголені плечі, пікантне декольте, баску і розріз спереду на спідниці.

Аутфіт Санчес доповнила чорними колготами і чорними шкіряними туфлями на високій платформі і підборах. Вона зробила елегантну зібрану зачіску, випустивши спереду пасма, макіяж із акцентом на очах і нюдовий манікюр. Шию жінка прикрасила розкішним діамантовим кольє, вуха — діамантовими сережками, а на руці красувалася каблучка з великим діамантом.

