Круз Бекхем і Джекі Апостел / © Getty Images

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21-річний Круз Бекхем з’явився на публіці зі своєю коханою Джекі Апостел. Пара відвідала вечірку на честь 10-річчя косметичного бренду Milk Makeup, яка відбулася в готелі St Clement у Лондоні.

Для виходу у світ хлопець одягнув білу сорочку з бордовим краваткою у крапочку, вовняні штани та чорний піджак. А 30-річна модель і співачка обрала сміливіший образ — вона була в оксамитовому штанному костюмі, який одягла поверх мереживного бюстгальтера. Свій образ Джекі доповнила намистом із гранатових каменів.

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Круз Бекхем і Джекі Апостел / © Getty Images

Молодший син дизайнерки Вікторії Бекхем та колишнього футболіста Девіда Бекхема регулярно з’являється на світських заходах разом зі своєю обраницею. Їхній роман став публічним у 2024 році, і відтоді вони не раз разом відвідували модні та музичні події.

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Круз розвиває музичну кар’єру та виступає зі своїм гуртом, тоді як Джекі пов’язана з музичною індустрією та творчими проєктами. Закохані також діляться спільними моментами в соціальних мережах. Раніше, наприклад, вони завели собаку і опублікували її фото в мережі.

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