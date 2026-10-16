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- Шоу-бізнес
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Він у сорочці з краваткою, вона — у мереживному бюстгальтері: Круз Бекхем з’явився на публіці з дівчиною-моделлю
Пара відвідала вечірку в Лондоні.
21-річний Круз Бекхем з’явився на публіці зі своєю коханою Джекі Апостел. Пара відвідала вечірку на честь 10-річчя косметичного бренду Milk Makeup, яка відбулася в готелі St Clement у Лондоні.
Для виходу у світ хлопець одягнув білу сорочку з бордовим краваткою у крапочку, вовняні штани та чорний піджак. А 30-річна модель і співачка обрала сміливіший образ — вона була в оксамитовому штанному костюмі, який одягла поверх мереживного бюстгальтера. Свій образ Джекі доповнила намистом із гранатових каменів.
Молодший син дизайнерки Вікторії Бекхем та колишнього футболіста Девіда Бекхема регулярно з’являється на світських заходах разом зі своєю обраницею. Їхній роман став публічним у 2024 році, і відтоді вони не раз разом відвідували модні та музичні події.
Круз розвиває музичну кар’єру та виступає зі своїм гуртом, тоді як Джекі пов’язана з музичною індустрією та творчими проєктами. Закохані також діляться спільними моментами в соціальних мережах. Раніше, наприклад, вони завели собаку і опублікували її фото в мережі.