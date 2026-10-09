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- Шоу-бізнес
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Він у синьому костюмі, вона – у молочному пуловері: папараці заскочили Сильвестра Сталлоне з дружиною на зніманнях
Актор продемонстрував елегантний образ, а його дружина обрала комфортний лук.
Сильвестр Сталлоне потрапив під приціл папараці разом із дружиною Дженніфер Флавін на знімальному майданчику серіалу «Король Талси» у Маленькій Італії на Мангеттені в Нью-Йорку.
Актор був одягнений у синій костюм в смужку, який складався з двобортного піджака з металевими ґудзиками і класичних штанів. На ньому також була чорна сорочка, сливова краватка і такого ж відтінку нагрудна хустка-паше.
На лацкані піджака у Сталлоне була брошка у вигляді кола із зірок. Лук він доповнив синьо-білими шкіряними туфлями з крокодилячим тисненням. На руках у нього були масивний золотистий годинник, золотий браслет і перстень.
Дженніфер продемонструвала повсякденний аутфіт у молочному пуловері з V-подібним вирізом, рукавами три чверті та в блакитних джинсах. Вбрання вона поєднала з чорними взуттям на стійких підборах. У руках вона несла стьобану куртку на блискавці й телефон.
Вуха Флавін прикрасила золотими сережками, а на руці була каблучка. Волосся Джен розпустила і зробила макіяж з чорними стрілками.
Нагадаємо, раніше ми бачили Сильвестра Сталлоне у класичному смокінгу, а Дженніфер Флавін була у довгій сукні кольору електрик.