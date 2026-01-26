Він у тренді: Александр Скарсгард знову здивував образом, адже вийшов у світ у в’єтнамках

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард з’явився на фестивалі «Санденс» і знову розпалив дебати навколо свого образу, адже вийшов у світ у в’єтнамках. Це був цікавий вибір взуття, який, ймовірно, став способом вшанувати пам’ять покійного модельєра Валентіно Гаравані, адже взуття актора було від його відомого бренду Valentino.

Чорні шкіряні ляпанці на пласкій підошві та тонких ремінцях були прикрашені фірмовими пірамідальними заклепками із золотистого металу, які були рівномірно розташовані вздовж ремінців. Декор надавав мінімалістичним ляпанцям цікавий елемент і привертав увагу.

Та не тільки взуття від Valentino обрав актор. Його стиліст Гаррі Ламберт підібрав для Александра Look 14, який був розроблений вже новопризначеним креативним директором Модного дому — Алессандро Мікеле. Вбрання включало вільні коричневі штани зі стрілками, куртку оливкового відтінку, яку доповнювали гірчичні смужки, а також сорочка та тонка краватка з квітковим принтом. Поверх цих речей актор також одягнув довге бежеве пальто, яке носив розстебнутим.

Скарсгард та Ламберт продемонстрували цим луком, що в’єтнамки — це таки річ, яка буде у тренді й 2026 року. Вперше на фотокол у подібному взутті наважився вийти минулого року актор Джонатан Бейлі — на ньому були чорні ляпанці. У такому луку актор прийшов на прем’єру фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» у Лондоні.