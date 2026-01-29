ТСН у соціальних мережах

Він уже давно зірка: супермодель Клаудія Шиффер позувала зі своїм котом

Зірка та її улюбленець знімаються для якогось нового проекту.

Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Associated Press

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — опублікувала у своєму Instagram декілька фото, на яких зображена зі своїм котом шотландської висловухої породи на ім’я Чіп. Судячи зі знімків, зірка та її улюбленець разом знімаються для якогось проєкту, а можливо, він просто заліз у кадр.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія сидить за столом, на якому стоїть чайник і чашка кави, а лежить розкритий журнал із кросвордами. Модель тримає на руках кота.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Зазначимо, Чіп — не просто кіт, він уже зірка, адже навіть встиг знятися у фільмі «Аргайл», режисером якого виступив Меттью Вон — чоловік супермоделі. Клаудія навіть виходила на червону доріжку перед прем’єрою стрічки з котом у спеціальному рюкзаку-переносці.

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Сама ж Шиффер позувала перед фотографами в жовто-сріблястій сукні з розкішними мереживними вставками на декольте і з боків. Вбрання було від Модного дому Versace з колекції весна-літо 2024.

Раніше, нагадаємо, Клаудія Шиффер у мереживному бюстгальтері та джинсах позувала на архівних фото.

