Він – в самих шортах, вона – зі зламаною ногою: Бекхеми не пропускають тренування у залі

Відома британська пара багато часу приділяє заняттям спортом.
49-річна співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем нещодавно внаслідок нещасного випадку у спортзалі зламала ногу, але це не заважає їй вести активне соціальне життя та продовжувати працювати над своїми колекціями. Більше того, вона не пропускає занять у спортзалі.
Так, у своєму Instagram вона показала кілька знімків із ранкового спільного з чоловіком тренування. Колишній футболіст Девід в самих шортах виконував вправи з гантелями, а Вікторія в топі та лосинах робила вправи для м'язів рук та спини.
"Сьогодні було важко. Але я маю попрацювати над своїм обличчям", — як завжди з гумором підписала дизайнерка фото.
Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем на милицях прийшла до офісу.
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