Він її копія: Різ Візерспун вивела у світ 21-річного сина Дікона

Молода людина був плюс один матері на світському заході.
Акторка Різ Візерспун — зірка комедії "Білявка в законі" — останнім часом все частіше з'являється на публіці зі своїм старшим сином Діконом.
Молода людина супроводжувала матір на вручення премії WSJ. Magazine Innovators Awards, яке відбулося у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.
Дікон був у стильному та елегантному темно-синьому смокінгу, білій сорочці та чорних лоферах.
Різ Візерспун віддала перевагу чорній лаконічній сукні на одне плече від бренду Maticevski. Її прикрашали великі волани на плечі та спідниці. Носила вбрання акторка у поєднанні з босоніжками та декількома простими прикрасами.
У Різ також є ще двоє дітей 25-річна дочка Ава та 12-річний син Теннессі. Але якщо молодшу дитину вона із собою на заходи ще не бере, то ось дочка теж уже виходила з нею на червоні доріжки та відвідувала світські заходи. Ава дуже схожа на свою знамениту матір-акторку. Наприклад, на початку року вони разом відвідали Париж, де тривав Тиждень моди.
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