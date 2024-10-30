Він її копія: Різ Візерспун вивела у світ 21-річного сина Дікона

Молода людина був плюс один матері на світському заході.

Акторка Різ Візерспун — зірка комедії "Білявка в законі" — останнім часом все частіше з'являється на публіці зі своїм старшим сином Діконом.

Молода людина супроводжувала матір на вручення премії WSJ. Magazine Innovators Awards, яке відбулося у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Дікон був у стильному та елегантному темно-синьому смокінгу, білій сорочці та чорних лоферах.

Різ Візерспун із сином / Фото: Associated Press

Різ Візерспун віддала перевагу чорній лаконічній сукні на одне плече від бренду Maticevski. Її прикрашали великі волани на плечі та спідниці. Носила вбрання акторка у поєднанні з босоніжками та декількома простими прикрасами.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

У Різ також є ще двоє дітей 25-річна дочка Ава та 12-річний син Теннессі. Але якщо молодшу дитину вона із собою на заходи ще не бере, то ось дочка теж уже виходила з нею на червоні доріжки та відвідувала світські заходи. Ава дуже схожа на свою знамениту матір-акторку. Наприклад, на початку року вони разом відвідали Париж, де тривав Тиждень моди.

Різ Візерспун з дочкою Авою / Фото: Getty Images

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