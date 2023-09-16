Він - її копія: супермодель Лінда Євангеліста відвідала захід із 16-річним сином від чоловіка Сальми Гаєк

Раніше побачити сина супермоделі 90-х Лінди Євангелісти було практично неможливо, адже зірка ретельно приховувала від преси і його, і себе. Однак після свого грандіозного повернення на подіум з Ліндою на публіці став часто виходити і її 16-річний син Августин Джеймс.

Супроводжував підліток свою маму і на другій щорічній благодійній вечері від Kering "Турбота про жінок". На Лінді того вечора було елегантне чорно-біле вбрання, що складалося з жакета, довгої спідниці та білої блузи. Волосся супермодель уклала назад, зробила ніжний макіяж і завершила лук декількома прикрасами.

Августин же був у класичному чорному костюмі та білій сорочці.

Лінда Євангеліста та Августин Джеймс Євангеліста / Фото: Getty Images

Захід молодик відвідав, оскільки він був організований компанією його батька – французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно. Лінда зустрічалася з Піно чотири місяці від кінця 2005 року до початку 2006 року. Коли вони розійшлися і модель зрозуміла, що вагітна – вирішила залишити дитину. Багато років вона судилася з Піно за аліменти, але які стосунки були у дитини з батьком у цей час – не повідомлялося.

Однак завдяки дружині мільярдера — акторці Сальме Гаєк — відомо, що Августин спілкується із родиною батька, сестрами і навіть відпочиває з ними на розкішних курортах. Сальма неодноразово публікувала фото хлопчика в соцмережах, а також він з'являвся на вечірках з нею та зведеною сестрою Валентиною Паломою.

Сальма Гаєк, Валентина Палома Піно, Августин Джеймс Євангеліста / Фото: Getty Images

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