Вино, наркотики, атмосфера насильства: колишня дівчина Джонні Деппа Еллен Баркін дала свідчення проти нього

Видання Daily Mail поділилося деякими подробицями свідчень колишньої дівчини Джонні Джонні Деппа актриси Еллен Баркін.

Еллен Баркін / Фото: Associated Press

Актриса сказала у відеосвідченнях, що Депп дивився зверхньо на людей, які, на його думку, були нижчими за нього, і одного разу назвав помічника «свинею». 68-річний Баркін сказала, що водночас актор може бути чарівним, як і більшість ґвалтівників. Коли її попросили уточнити, що вона має на увазі говорячи про Деппа як про ґвалтівника, вона сказала: "Я мала на увазі загальний термін "ґвалтівники".

Вона також стверджувала, що вперше, коли вони займалися сексом, Депп дав їй синтетичний наркотик і запитав, чи хоче вона трахатись. 68-річна Баркін сказала, що познайомилася з Деппом приблизно 1990 року, коли вони разом знімалися у фільмі "Страх і ненависть у Лас-Вегасі". Зірки були разом кілька місяців, Еллен приїжджала до Деппа додому або він приїжджав до неї три-чотири рази на тиждень.

Баркін сказала, що довкола Деппа завжди панувала атмосфера насильства. За її словами Джонні міг кричати і сипати образами.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

За її словами, ставлення Деппа до неї було настільки поганим, що після того, як вони розлучилися, її брат відмовився дозволити йому сісти за їхній столик, коли вони перетнулися в ресторані.

Баркін сказала, що вона завжди знала, що Депп занадто багато пив: "Він був п'яний більшу частину часу". Деп завжди був любителем червоного вина. Вона бачила, як він вживав кокаїн, марихуану та галюциногени. Якось, як стверджує актриса, Депп жбурнув пляшку вина через готельний номер у Лас-Вегасі під час знімань фільму "Страх і ненависть», в кімнаті, за словами Еллен, відбувалася бійка між Джонні Деппом і його друзями. Баркін не могла згадати, чи була пляшка повною і чи не зачепила вона її чи когось ще.

Також Баркін розповіла, що Депп був дуже ревнивий: "Він просто ревнива людина, яка контролює, куди ти йдеш, з ким ти йдеш. Що ти робила минулої ночі. Якось у мене була подряпина на спині, яка дуже, дуже розлютила його, бо він наполягав, що це походить від сексу з іншим чоловіком".

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