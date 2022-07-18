Вінтажна та дизайнерська: що відомо про весільні сукні Дженніфер Лопес

Через 20 років Дженніфер Лопес і Бен Аффлек нарешті одружилися. Церемонія у пари була скромною, із кількома близькими людьми.

Зважаючи на те, що сама розповіла Дженніфер на своєму сайті, вони розписалися в Little White Wedding Chape — маленькій каплиці в Лас-Вегасі, приїхали туди на рожевому кадилаку. У Дженніфер у день весілля було дві сукні.

Одине вбрання показав у Instagram друг Лопес та її стиліст з волосся Кріс Епплтон. У короткому відео Дженніфер була у скромній білій сукні без рукавів та з повністю закритим декольте. Це вбрання було вінтажним і раніше з'являлося в якомусь старому голлівудському фільмі. Одягнувши цю сукню Дженніфер дотрималася американської традиції, коли на нареченій мало бути щось старе.

Друге вбрання нареченої було ефектнішим і ймовірно саме в ньому вона і йшла під вінець. Сукня була довга, мереживна, мала довгі рукави, відкриті плечі і глибоке декольте у формі серця.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Автором цієї сукні є відомий дизайнер Зухаїр Мурад і лише місяць тому його представили публіці в колекції весна-літо 2023 року.

Zuhair Murad Bridal 2023 / Фото: zuhairmurad.com

Образ нареченої доповнила фата, макіяж та діамантові прикраси. Бен одягнув костюм з білими штанами та білим піджаком, який уже був у його гардеробі і нічого спеціально не купував і не вигадував.

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