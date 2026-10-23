Вінтажне вбрання і малиновий торт: Кім Кардашян показала, як відсвяткувала своє 46-річчя

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

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Кім Кардашян відсвяткувала 46-й день народження в колі найближчих людей і влаштувала вечірку в голлівудському стилі. Для свята зірка обрала два ефектні вінтажні вбрання з архівної колекції французького дизайнера Пако Рабана, які перетворили її появу на справжнє модне шоу.

Основним образом Кім стала смарагдово-зелена сукня з металевої сітки, прикрашена декоративними елементами. Вона доповнила вбрання незвичайним головним убором з камінцями в тон.

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Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із сестрою / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Пізніше зірка переодяглася у схожу червону сукню з колекції Paco Rabanne осінь-зима 1995–1996. Обидва образи підкреслили фігуру Кардашян і нагадали про сміливу естетику моди 1990-х.

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Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Святкова вечеря відбулася в ресторані Baldi при готелі Waldorf Astoria Beverly Hills. Серед гостей були мама іменинниці Кріс Дженнер, її сестри Кортні, Глое та Кайлі, а також брат Роб Кардашян, який рідко з’являється на публіці.

Кім Кардашян із сестрою / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із мамою та сестрою / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із сестрами / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Однією з родзинок вечора став великий торт, прикрашений свіжою малиною.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян давно відома своєю любов’ю до ретро-моди та ефектних виходів. Нагадаємо, раніше вона з’явилася на благодійному вечорі у вінтажній сукні Balenciaga 1951 року та розкішних діамантах.

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