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Випромінювала італійський шик: Джессіка Честейн відвідала показ Gucci у квітковій сукні

Випромінювала італійський шик: Джессіка Честейн відвідала показ Gucci у квітковій сукні

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Акторка підкреслила фігуру жовто-зеленою сукнею у квіти.

Рудоволоса красуня та лауреатка "Оскара" Джессіка Честейн відвідала показ нової колекції Модного дому Gucci. Шоу бренду відбулося у межах Тижня моди в Мілані і на ньому креативний директор Сабато де Сарно презентував публіці колекцію весна-літо 2025.

Джессіка давня шанувальниця Gucci та клієнтка бренду. Вона одягла на захід обтислу сукню з декольте та опущеною лінією плеча. Вбрання було досить милого фасону, виконане в ретростилі, а на тканині був принт у вигляді ромашок. Образ для неї підібрала стилістка Елізабет Стюарт.

"Що мені так сподобалося у сукні, яку я одягла на шоу, так це те, що вона була нагадуванням італійського гламуру", — каже Честейн. "Я відчувала, що повертаюся назад у часі, але водночас вона здавалася сучасною". Вона була особливо зачарована літнім принтом. "Візерунок сукні був чудовий, тому що, хоча це й були квіти, він не здавався надто романтичним; крій сукні був досить сексуальним", — каже вона виданню Vogue.

Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Сукню Джессіка носила у поєднанні з чорними слінгбеками, сумкою Gucci моделі Jackie, сонцезахисними окулярами та об'ємною зачіскою з локонами.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Вбрання від Gucci Честейн дуже часто одягає світські заходи. Наприклад, у сукні з лелітками та декольте вона відвідала світську вечерю "Турбота про жінок", яку провів фонд Kering.

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