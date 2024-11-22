Випромінювала шарм і елегантність: акторка Емі Адамс на прем'єрі фільму

50-річна американська акторка Емі Адамс — шестиразова номінантка на "Оскар" — завітала на прем'єру фільму "Нічна сучка", в якому зіграла головну роль.

Акторка мала дуже елегантний вигляд, а її вбрання було досить простим. Це був костюм чорного кольору від бренду Emilia Wickstead, який включав топ-бандо та пряму спідницю довжиною до кісточки. Єдиним гламурним акцентом цього костюма було оздоблення бісером на декольте.

Вбрання Адамс носила у поєднанні з чорними туфлями на підборах, декількома прикрасами, а також лаконічною зачіскою та макіяжем.

Емі Адамс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше вона відвідала прем'єру цієї картини не сама, а в компанії своєї сім'ї — чоловіка Даррена Ле Галло та їх дочки Авіани. Донька Емі була у чорній бандажній сукні, яку носила у поєднанні з гламурною золотистою сумкою у стрази, а також чорними босоніжками з ремінцями.

Емі Адамс з чоловіком та дочкою / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи акторки Емі Адамс (10 фото)