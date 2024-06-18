Випрямила волосся і одягла чорну сукню: розкішна Тіна Кунакі відвідала захід у Мілані

Модель мала надзвичайний вигляд.
У Мілані в межах Тижня чоловічої моди відбувся захід бренду Swarovski – виставка під назвою "Майстри світла – від Відня до Мілана". Гостею її стала французька модель і дружина актора Венсана Касселя – Тіна Кунакі.
Вона з'явилася на заході у довгій чорній сукні з галтером. Вбрання було однотонним, але з драпуванням збоку, яке надавало йому сексуальності і підкреслювало фігуру. Також на спідниці у сукні був високий розріз, який прикрашала китиця із довгою торочкою.
Волосся Тіна випрямила і уклала назад. Також вона зробила макіяж і одягла прикраси із кристалами Swarovski.
Окрім неї, цей захід також відвідали акторка і підприємниця Гвінет Пелтроу, і французька модель Летиція Каста.
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