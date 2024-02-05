Вирішила бути, як принцеса: Тейлор Свіфт повторила образ Кейт Міддлтон на церемонії "Греммі"

Образ співачки трохи нагадав одне з найгарніших вбраннь британської принцеси.

Співачка Тейлор Свіфт з'явилася на церемонії "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі, у чорно-білій сукні-бюстьє від Модного дому Schiaparelli.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Довге вбрання мало елегантне драпування на стегнах і високий розріз на спідниці.

Свій образ Свіфт доповнила чорними босоніжками від Giuseppe Zanotti та прикрасами, серед яких можна помітити діаманти від Lorraine Schwartz і незвичайний виконаний на замовлення чокер з вінтажним годинником від Concord.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Цей образ співачки шалено нагадав вбрання іншої знаменитості – принцеси Уельської Кейт. На церемонії вручення премії BAFTA Film Awards, яка відбулася у Королівській фестивальній залі 19 лютого 2023 року, Кейт прийшла у сукні від свого улюбленого бренду Alexander McQueen.

Принцеса Уельська на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Вбрання було білим, а доповнила вона його довгими чорними рукавичками, оксамитовим клатчем від Jimmy Choo, золотими туфлями Aquazzura.

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Getty Images

Читайте також:

Гарні образи співачки Тейлор Свіфт (27 фото)