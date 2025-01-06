Вирішила не ховати сивину: Сальма Гаєк вийшла на червону доріжку "Золотого глобуса"

Сальма Гаєк як справжня світська левиця, яка не пропускає червоних доріжок та вечірок, знову сяяла на церемонії. Мексикано-американська зірка відвідала "Золотий глобус", хоч не була серед номінантів.

Вона вийшла на червону доріжку 82-ї церемонії у сукні бордового відтінку, який став наймоднішим кольором минулого року. На ній було вбрання від її улюбленого бренду Gucci, що належить компанії Kering, якою керує її чоловік – французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно.

Це була сукня з лелітками на ліфі та шлейфі. Її доповнювало V-подібне декольте та широкі бретельки. Спідниця у сукні була прямою та однотонною. Вбрання акторка носила у поєднанні з масивними прикрасами із смарагдів — кольє, каблучкою та сережками. Це були коштовності від Lorraine Schwartz із колумбійськими смарагдами у 300 карат.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Також Сальма зробила дуже насичений макіяж очей чорним каялом, нафарбувала нігті бордовим відтінком та зібрала волосся у високу зачіску. Таке укладання продемонструвало її сиві пасма волосся. Своєї сивини акторка не боїться і часто демонструє на публіці.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Серед інших гостей заходу була також Ніколь Кідман у срібній сукні від Модного дому Balenciaga та Зендея у золотій сукні від Louis Vuitton.

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