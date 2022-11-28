Вирішила перестрахуватися: Кім Кардашян прокоментувала педофільський скандал з Balenciaga

Творчість цієї марки зайшла надто далеко і прокоментувати скандал вирішила і головна їхня зірка.

Минулого тижня Модний дім Balenciaga опинився в центрі скандалу через свою рекламну кампанію, в якій зняв дітей із сумками-ведмедями в БДСМ-одязі, а також з дуже суперечливою літературою, яка фігурувала у кадрі. У соцмережах Balenciaga засипали гнівними повідомленнями, звинувачуючи у сексуалізації дітей та навіть виправданні дитячого порно та педофілії.

Кілька днів одна з головних амбасадорок бренду Balenciaga - зірка реалітішоу Кім Кардашян мовчала, але врешті-решт, після обурення публіки, вирішила зробити заяву.

Свою паузу Кім пояснила тим, що спочатку хотіла поговорити з командою.

"Останні кілька днів я мовчала не тому, що не відчувала огиди або не була шокована побаченим, а тому, що хотіла поговорити з командою, щоб зрозуміти, як це могло статися. Як мати чотирьох дітей, я була вражена цими тривожними кадрами. До дітей і їхньої безпеки слід ставитись з найбільшою повагою. Будь-яким спробам нормалізувати жорстоке поводження з дітьми не місце у нашому суспільстві - і крапка", - заявила Кардашян.

Я повинен бути приємним для past few days, немає тому, що я повинен був роздратований і розлючений до останніх Balenciaga campaigns, але тому, що я маю можливість скористатися своєю групою до understand for myslf how thou could happened. - Kim Kardashian (@KimKardashian) November 27, 2022

"Що стосується мого майбутнього з Balenciaga, наразі я переглядаю свої відносини з брендом, ґрунтуючись на їхній готовності взяти на себе відповідальність за те, що ніколи не мало відбутися від самого початку, і на діях, які я очікую побачити, щоб вони зробили для захисту дітей", - додала вона, коментуючи свою майбутню співпрацю з Balenciaga.

Як для мого майбутнього з Balenciaga, I am currently re-evaluating my relationship with the brand, basis it off their willingness to accept accountability for something that should have neppened to begin with - & the actions I am expecting to see them take to prote children. - Kim Kardashian (@KimKardashian) November 28, 2022

"Я ціную видалення Balenciaga рекламних кампаній та вибачення. Поговоривши з ними, я вірю, що вони розуміють серйозність питання і вживуть необхідних заходів, щоб це більше ніколи не повторилося", - написала Кім.

I appreciate Balenciaga's removal of campaigns and apology. У розмові з ним, я можу, щоб вони піддавалися серйозним питанням і будуть приймати необхідні заходи для цього, щоб не поспішати. - Kim Kardashian (@KimKardashian) November 27, 2022

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