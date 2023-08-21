Вирішила підтримати: 12-річну доньку Девіда Бекхема сфотографували на трибунах під час футболу

Сім'я відвідала цей матч буквально одразу після сімейного відпочинку в Італії.
Раніше сім'я Бекхем вкрай рідко бувала разом на публіці, але коли Девід став співвласником футбольного клубу "Інтер Маямі", його дружина та діти часто приходять на його матчі, щоб підтримати батька сімейства та повболівати на трибунах.
Так сталося і під час гри команди "Інтер Маямі" з командою "Нешвілл", якою, до речі, частково володіє акторка Різ Візерспун. Сім'я вболівала на трибунах, а коли стало зрозуміло, що їхня команда перемогла, вони стали обіймати Девіда і цілувати.
Спочатку ніжно привітала чоловіка з перемогою Вікторія, вийшовши до нього на поле, а потім на трибунах чоловіка привітали двоє з його чотирьох дітей — 18-річний син Круз і 12-річна дочка Гарпер.
Особливу увагу привернула дівчинка, оскільки вона справжня татусева донька і неймовірно на нього схожа. На стадіон гарпер одягла синю майку та стильні вільні джинси, волосся вона зібрала у низький хвіст.
Поява сім'ї на стадіоні у США була буквально наступного дня після того, як їх помітили на відпочинку в Італії. Тоді Вікторія була в солом'яному капелюсі та з сумкою Hermès на плечі.
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