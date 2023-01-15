Вирішила пограти в гольф: Іванка Трамп потрапила під приціл папараці на відпочинку

Дівчина провела час у клубі, який є конкурентом бізнесу її батька.

Дочка 45-го президента США та за сумісництвом скандального мільйонера Дональда Трампа потрапила під приціл папараці у Флориді. Знаменитість проводить зараз час у Палм-Біч.

Іванку бачили в ексклюзивному клубі Everglades, який був відкритий 1919 року і може похизуватися 18-лунковим полем для гольфу.

Пограти вона прийшла у синій футболці-поло з білою облямівкою, яку вона носила навипуск поверх обтислих м'ятно-зелених капрі. Також вона одягла білу кепку та білі кеди.

Іванка Трамп / Фото: Getty Images

Згідно з виданням Daily Mail, клуб Everglades, де провела час Іванка, розташований лише за кілька миль від міжнародного гольф-клубу Trump в Вест-Палм-Біч. Але заклад батька дівчина не обрала. Також видання зазначило, що колишній президент Дональд Трамп нібито затаїв образу на цей елітний клуб, адже той колись відмовив йому в членстві і саме після цього Трамп 1999 року відкрив свій власний гольф-клуб поблизу, який став прямим конкурентом Everglades.

Іванка Трамп / Фото: Getty Images

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