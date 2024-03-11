Вирішила повторити успіх Зендеї: Марго Роббі прийшла на афтепаті "Оскара" у золотому вінтажному боді-корсеті

Відома акторка вирішила відзначитись сексуальним вбранням.
Зірка "Барбі" — Марго Роббі — вирішила піти стопами своєї колеги — акторки Зендаї, яка зовсім нещодавно викликала захоплення, одягнувши вінтажні обладунки від бренду Mugler на презентацію "Дюни".
Марго ж з'явилася на афтепаті "Оскара" — вечірці Vanity Fair — у золотому боді-корсеті від Mugler, який був представлений брендом у тій же колекції весна-літо 1996.
Вбрання обтискало фігуру Марго, підкреслюючи талію, також воно було розшите камінням, стразами та бісером.
Доповнила Марго цей сміливий корсет коричневою шовковою накидкою, босоніжками зі шнурівкою, коричневим манікюром та макіяжем.
А такий вигляд вбрання мало на подіумі, коли його показували публіці 1995 року, в Парижі.
На самому "Оскарі" Марго з'явилася в скромнішому вбранні — чорній сукні з драпуванням на стегнах від Модного дому Versace з колекції осінь-зима 2024, яку Донателла Версаче зовсім нещодавно представила в Мілані.
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