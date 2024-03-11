Вирішила повторити успіх Зендеї: Марго Роббі прийшла на афтепаті "Оскара" у золотому вінтажному боді-корсеті

Зірка "Барбі" — Марго Роббі — вирішила піти стопами своєї колеги — акторки Зендаї, яка зовсім нещодавно викликала захоплення, одягнувши вінтажні обладунки від бренду Mugler на презентацію "Дюни".

Марго ж з'явилася на афтепаті "Оскара" — вечірці Vanity Fair — у золотому боді-корсеті від Mugler, який був представлений брендом у тій же колекції весна-літо 1996.

Вбрання обтискало фігуру Марго, підкреслюючи талію, також воно було розшите камінням, стразами та бісером.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Доповнила Марго цей сміливий корсет коричневою шовковою накидкою, босоніжками зі шнурівкою, коричневим манікюром та макіяжем.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

А такий вигляд вбрання мало на подіумі, коли його показували публіці 1995 року, в Парижі.

Показ Mugler, 1995 рік, Тиждень моди у Парижі / Фото: Getty Images

На самому "Оскарі" Марго з'явилася в скромнішому вбранні — чорній сукні з драпуванням на стегнах від Модного дому Versace з колекції осінь-зима 2024, яку Донателла Версаче зовсім нещодавно представила в Мілані.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

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