Вирішила привернути увагу: британська акторка блиснула інтимним місцем на червоній доріжці

Провокаційні вибрики та відверті вбрання на світських заходах – найкращі способи привернути до себе увагу.

Учора, 29 листопада, у Лондоні, у Королівському Альберт-голі, відбулася церемонія нагородження премії Fashion Awards. На червоній доріжці фешнподії зірки сяяли у найкращому вбранні. Більшість селебріті знають, як привернути до себе увагу фотографів і гостей заходу.

27-річна британська акторка та модель — Волліс Дей – вирішила, що її образ має бути найвідвертішим на премії. Дівчина з'явилася перед камерами у вбранні, яке складалося з блискучого боді та чорної довгої сукні-спідниці, яка кріпилася на широкий золотий ланцюг.

Волліс Дей / Getty Images

Вбрання мало відвертий розріз, крізь який Волліс спеціально світила своїм інтимним місцем.

Дей так намагалася ефектно позувати і показувати свій провокаційний розріз, що вона розкривала спідницю, ставила одну ногу все ширше і ширше та демонструвала свої принади. Складалося враження, що якби можна було, то вона сіла б на шпагат.

Волліс Дей / Getty Images

Образ знаменитість доповнила чорними босоніжками на шпильці, невеликою чорною сумочкою, елегантною зачіскою та макіяжем з акцентом на очах.

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