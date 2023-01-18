Вирішила реанімуватися: Кеті Голмс продемонструвала ефектний образ після модного провалу

У грудні минулого року акторка Кеті Голмс з'явилася на публіці під час різдвяного концерту у Медісон-Сквер-Гарден, у Нью-Йорку, у дуже дивному образі.

Зірка одягла синій топ-туніку (яка також трохи нагадувала мінісукню) без бретельок і чимось на зразок декору у вигляді бандо на грудях. Створив цю річ бренд TOVE.

Топ був приталений і додавав Кеті кілограмів. Поєднала акторка його з широкими прямими джинсами та чорними кросівками. Цей образ ні шанувальники Голмс, ні модники не зрозуміли.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

Через трохи більше місяця після того модного провалу, акторка прийшла на "Нічне шоу з Джиммі Фелоном" у дуже елегантному образі. На Кеті була спідниця з довгою чорною торочкою, чорні колготки та босоніжки зі стразами. Також вона одягла білу сорочку та чорний блейзер. Макіяж Кеті зробила досить насиченим, а ось акцент зробила на золотих прикрасах.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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