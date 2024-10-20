Вирішила виділитися: Кім Кардашян у мінішортах і корсеті з відвертим декольте вийшла на червону доріжку

43-річна зірка реаліті та інфлюенсерка порушила дрескод заходу, з'явившись у провокаційному луку.

Кім Кардашян відвідала щорічний галавечір Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі.

Зірка реаліті, як завжди, вирішила виділитися – вона не дотрималася дрескоду black tie і обрала для своєї появи провокаційний вінтажний образ із весняної колекції французького бренду Mugler 1998-го року.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

На ній був білий ансамбль, який складався з корсету з відвертим декольте, атласних мінішортів і шовкової накидки-халату. Лук вона доповнила нюдовими капроновими колготами і прозорими мюлями.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Шию Кім прикрасила розкішним діамантовим кольє Tiffany & Co., вуха – сережками-краплями, а щиколотку – браслетом. Кардашян зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, блискучими тінями і помадою шоколадного відтінку, а також французький манікюр.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кім Кардашян з'явилася на публіці у шкіряних штанях і чорному топі.

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